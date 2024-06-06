Зеленский созвонился с премьером Индии Моди и обсудил с ним саммит в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и обсудил с ним «саммит мира» в Швейцарии. Об этом сообщил украинский лидер в своем Telegram-канале.

«Провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, чтобы поздравить его с победой на выборах. Пожелал скорейшего формирования правительства», — говорится в публикации.

Зеленский пожелал Моди скорейшего формирования правительства и плодотворной работы. По его словам, стороны обсудили подготовку к «саммиту мира». Украинский лидер отметил, что Киев ожидает участия Индии на самом высоком уровне. Зеленский также пригласил Моди посетить Украину.

6 июня украинский президент прибыл во Францию на празднование 80-летия высадки сил союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны. Он приземлился в аэропорту Кан-Карпике неподалеку от места празднования.