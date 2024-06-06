Жителя российского города арестовали за передачу Киеву данных о военных объектах

Под Иваново арестовали жителя за передачу Киеву данных о военных объектах

В Ивановской области арестовали жителя за передачу представителю украинских спецслужб сведений о военных объектах и транспортной инфраструктуре на территории региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

По данным силовиков, 54-летний мужчина установил сотрудничество с представителем спецслужб Украины, собирал и передавал ему данные, которые могли использоваться в ущерб безопасности России.

Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ. Мужчине грозит до восьми лет заключения.

Сообщается, что ранее он был задержан по подозрению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма.