55-летняя Светлана Бондарчук снялась в купальнике на море

Телеведущая Светлана Бондарчук снялась в леопардовом купальнике на отдыхе

Российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук снялась в откровенном наряде на отдыхе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

55-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором она позировала в море в леопардовом раздельном купальнике. Упомянутый наряд состоял из бюстгальтера с высокими чашками и плавок. При этом она продемонстрировала подтянутое тело.

Кроме того, бывшая жена режиссера Федора Бондарчука распустила волосы, а в качестве украшений она выбрала несколько браслетов на запястьях.

Ранее в июне 55-летняя Светлана Бондарчук показала лицо без макияжа. Звезда запечатлела себя в красном халате и с белым полотенцем на голове. На размещенном кадре было видно, что на ее лице отсутствуют косметические средства.