Байден попросил прощения у Зеленского

Байден извинился перед Зеленским за задержку военной помощи

Президент США Джо Байден извинился перед украинским лидером Владимиром Зеленским за задержку военной помощи из-за проблем с принятием законопроекта в американском Конгрессе. Об этом он заявил в ходе встречи с Зеленским, трансляцию которой вел телеканал CNN.

«Я прошу прощения за эти недели, в которые не было известно, что произойдет с финансированием (...). У нас были проблемы с принятием законопроекта», — сказал американский лидер.

По словам главы США, некоторые «очень консервативные» члены Конгресса мешали принятию закона о выделении помощи Украине на 61 миллиард долларов. Он также заверил Зеленского в том, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев.

Ранее Байден заявил, что США выделят Украине новый пакет финансовой помощи. Уточнялось, что он составит 225 миллионов долларов.