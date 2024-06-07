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15:01, 7 июня 2024Мир

Байден попросил прощения у Зеленского

Байден извинился перед Зеленским за задержку военной помощи

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден извинился перед украинским лидером Владимиром Зеленским за задержку военной помощи из-за проблем с принятием законопроекта в американском Конгрессе. Об этом он заявил в ходе встречи с Зеленским, трансляцию которой вел телеканал CNN.

«Я прошу прощения за эти недели, в которые не было известно, что произойдет с финансированием (...). У нас были проблемы с принятием законопроекта», — сказал американский лидер.

По словам главы США, некоторые «очень консервативные» члены Конгресса мешали принятию закона о выделении помощи Украине на 61 миллиард долларов. Он также заверил Зеленского в том, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев.

Ранее Байден заявил, что США выделят Украине новый пакет финансовой помощи. Уточнялось, что он составит 225 миллионов долларов.

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      Виктория Кондратьева
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