В России отреагировали на грубые слова Байдена в адрес Путина

Сенатор Джабаров назвал Байдена невменяемым после его грубости в адрес Путина

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что ему стыдно за американцев. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на грубые слова президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина.

«Я считаю, что не повезло американскому народу, что во главе такой великой страны стоит абсолютно невменяемый лидер, который может допускать подобные высказывания в прессе. Обратите внимание, что полной противоположностью Байдена является наш президент, который ни разу за 20 лет ни одного резкого слова, а тем более оскорбительного, не допустил в отношении лидеров других стран. Стыдно за американцев», — высказался сенатор.

Ранее Байден назвал Путина «диктатором» и «непорядочным человеком». Он подчеркнул, что российский лидер беспокоит его на протяжении всех 40 лет их знакомства.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подобная лексика не красит американского лидера. Он также усомнился в сорокалетнем знакомстве Байдена с Путиным.