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12:08, 7 июня 2024Мир

В Кремле высказались об агрессивной лексике Байдена в адрес Путина

Песков: агрессивная лексика Байдена в адрес Путина не красит президента США

Фото: Al Drago / Pool / CNP / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Агрессивная лексика американского лидера Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина не красит главу США. Так о заявлениях Байдена высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По словам политика, российский лидер не реагировал и не будет реагировать на это. «Вы знаете, каждый раз мы задаемся вопросом, что именно имел в виду президент Байден. Я уже говорил, что, конечно, такая агрессивная лексика в отношении нашего главы государства скорее не красит главу американского государства», — отметил представитель Кремля.

Ранее Песков предложил уточнить у президента США, откуда тот знает Путина 40 лет. Так в Кремле отреагировали на слова Байдена о том, что российский лидер беспокоит его на протяжении всех 40 лет их знакомства.

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      Виктория Кондратьева
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