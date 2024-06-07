В Кремле высказались об агрессивной лексике Байдена в адрес Путина

Песков: агрессивная лексика Байдена в адрес Путина не красит президента США

Агрессивная лексика американского лидера Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина не красит главу США. Так о заявлениях Байдена высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По словам политика, российский лидер не реагировал и не будет реагировать на это. «Вы знаете, каждый раз мы задаемся вопросом, что именно имел в виду президент Байден. Я уже говорил, что, конечно, такая агрессивная лексика в отношении нашего главы государства скорее не красит главу американского государства», — отметил представитель Кремля.

Ранее Песков предложил уточнить у президента США, откуда тот знает Путина 40 лет. Так в Кремле отреагировали на слова Байдена о том, что российский лидер беспокоит его на протяжении всех 40 лет их знакомства.