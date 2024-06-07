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21:35, 7 июня 2024Экономика

Чернышенко рассказал о внедрении ИИ в России

Чернышенко на ПМЭФ назвал Россию одним из лидеров по внедрению и применению ИИ
Дмитрий Чернышенко

Дмитрий Чернышенко. Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Сейчас в мире происходит ускоренное внедрение решений на основе искусственного интеллекта (ИИ), и Россия — одна из стран-лидеров по внедрению и применению этой технологии. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко по итогам пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как рассказал вице-премьер, около 70 процентов отечественных компаний запустили бизнес-процессы по обеспечению безопасного использования технологий ИИ. Чернышенко пояснил, что демографический кризис и спад производительности труда — главные вызовы, с которыми столкнется Россия в ближайшие годы. Поэтому многие возлагают большие надежды на ИИ, считая его единственным возможным решением в преодолении кадрового дефицита.

Чернышенко напомнил, что в феврале президент Владимир Путин утвердил обновленную Национальную стратегию развития ИИ до 2030 года, Ее реализация позволит получить экономический эффект от внедрения этой технологии в размере 11,2 триллиона рублей.

«Для достижения этой амбициозной цели необходимо обеспечить страну квалифицированными кадрами и постоянно повышать производительность труда за счет применения ИИ в работе и обучении сотрудников», — заключил вице-премьер.

В пятницу, 7 июня, участники ПМЭФ обсудили кибербезопасность и ИИ. Отдельное внимание было уделено экономической безопасности государства в разрезе защиты прав граждан в интернете.

ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Главная тема форума в этом году — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Запланировано более 150 тематических сессий, участие в которых примет свыше тысячи модераторов и спикеров.

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      Марина Совина
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