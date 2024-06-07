Число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерово выросло

До 130 выросло число пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемерово

Число пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемерово выросло до 130. Об этом со ссылкой на источник в оперативных службах сообщает ТАСС.

Как уточнил собеседник агентства, в больницах находится 21 человек, еще 109 лечатся амбулаторно. Одного из пассажиров врачам не удалось спасти.

О столкновение двух трамваев на Логовом шоссе в Кемерово стало известно 6 июня. У одного из них отказали тормоза во время спуска с крутого участка дороги. Удар был такой силы, что кабину транспортного средства расплющило, а его водитель получила множественные переломы. В сети также появилось видео, на котором показано, как из трамвая, который движется по рельсам на большой скорости, на проезжую часть с плотным потоком машин выпадают пассажиры.

Ранее в сети появились кадры из кабины кемеровского трамвая, водитель которого пыталась затормозить перед другим транспортным средством.