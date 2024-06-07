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17:36, 7 июня 2024Россия

Дочери заведующей российским детсадом устроили персональный выпускной

На Кубани для дочери заведующей детсадом провели персональный выпускной

Фото: NataliyaBack / Shutterstock / Fotodom

В станице Васюринской на Кубани для дочери заведующей детсадом устроили персональный выпускной, на котором не было других детей из-за конфликта с родителями, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Девочке сказали, что другие дети подхватили ветрянку. Однако на деле их отсутствие могло быть связано с давно назревшим конфликтом между родителями и администрацией детского сада: многие жаловались на поборы и попытки «сделать сад с церковным уклоном». Родители других детей изъявили желание отмечать выпускной в другом месте, а праздник для дочки заведующей провели в индивидуальном порядке.

Заведующая Людмила Сирота, в свою очередь, в разговоре с изданием «Подъем» назвала чушью обвинения в желании сделать детский сад с православным уклоном и заявила, что никаких подтверждений конфликтам с родителями нет. «Родители так решили, я не знаю, почему такое отношение. До последнего родители писали, что будет выпускной, ходили на репетиции, мы готовились, украшали зал, два дня с воспитателями делали все красивые моменты», — сказала Сирота.

В управлении образования администрации Динского района сообщили, что проведут проверку, а заведующей объявят замечание. При этом чиновники подчеркнули, что о конфликте в учреждении им ничего не было известно.

В мае 2023 года в Первоуральске женщина отказалась платить за выпускной альбом дочери и спровоцировала конфликт, когда девочку отказались фотографировать. Она объяснила, что в одном классе с дочерью учится ее двоюродная сестра, поэтому не было смысла платить дважды за одни и те же снимки.

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      Елена Торубарова
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