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17:37, 7 июня 2024Интернет и СМИ

Доктор Мясников опроверг миф об электронных сигаретах

Врач Мясников заявил, что электронные сигареты менее опасны, чем обычные

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников опроверг распространенный миф о том, что электронные сигареты опаснее обычных. Об этом он высказался в программе «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Электронные сигареты намного менее опасны, чем обычные. Это факт», — заявил доктор. По его словам, во многих странах люди прибегают к электронным сигаретам как к временному средству, которое помогает бросить курить. «Ты либо жвачку жуешь [с никотином], либо спрей, либо наклейки, либо вот электронные сигареты», — добавил Мясников.

Вместе с тем врач назвал проблемой тот факт, что электронные сигареты в последнее время стали популярны у людей, которые раньше никогда не курили.

Ранее Мясников дал советы россиянам, пытающимся бросить курить. В частности, он порекомендовал избегать нахождения в компании курильщиков, а также не употреблять кофе, чай и алкогольные напитки.

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      Маргарита Щигарева
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