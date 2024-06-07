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17:33, 7 июня 2024Из жизни

Кошачий акуленок вылупился из яйца в России

В океанариуме ХМАО вылупился детеныш кошачьей акулы
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Podolnaya Elena / Shutterstock / Fotodom

Кошачий акуленок вылупился из яйца в торговом центре «Галактика» Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), Россия. Об этом ТЦ сообщил на своем сайте.

Кошачьи акулы, содержащиеся в океанариуме «Галактики» в Когалыме, отложили два яйца еще в феврале. Сотрудники центра положили их в специальный контейнер и выставили рядом с коралловым рифом, чтобы посетители могли следить за развитием детенышей.

Спустя три месяца первое яйцо начало трескаться, а 27 мая из него вылез первый акуленок. Его уже перевели в основной аквариум. «Теперь с нетерпением ждем появления второго малыша!» — подчеркнули на сайте океанариума.

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Кошачьи акулы — вид морских рыб, распространенных в северной и центрально-восточной части Атлантического океана. В длину они достигают одного метра, весят обычно около полутора килограммов. Кошачьи акулы являются хищниками и питаются мелкой рыбой. Размножаются они, откладывая яйца.

Ранее сообщалось, что в США самка ската, которую считали беременной от акул, оказалась больна. Ей приписывали не только спаривание с хищными рыбами, но и самооплодотворение, однако выяснили, что она страдает от редкого репродуктивного заболевания.

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      Юлия Юткина
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