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11:29, 7 июня 2024Путешествия

Летевший в Москву самолет застрял в аэропорту на восемь часов из-за повреждения

Летевший в Москву самолет застрял в аэропорту Улан-Удэ на восемь часов

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Летевший в Москву самолет застрял в аэропорту Улан-Удэ на восемь часов. Об этом в Telegram-канале сообщил директор бурятской авиагавани «Байкал» Дмитрий Гармаев.

По его словам, во время осмотра лайнера Smartavia после посадки специалисты обнаружили у него повреждение колеса. «В данное время борт находится на стоянке, — говорится в сообщении. — Авиакомпания принимает дальнейшие решения. Сейчас уже идет задержка рейса».

Гармаев добавил, что полоса аэропорта Улан-Удэ чистая, без посторонних предметов. Отмечается, что время вылета самолета по расписанию — 10:10 (05:10 мск), расчетное время — 18:00 (13:00 мск).

Ранее в аэропорту Новосибирска произошла массовая задержка рейсов. Около 20 самолетов не смогли приземлиться в российском городе из-за неблагоприятных погодных условий в пятницу, 7 июня.

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      Фариза Бацазова
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