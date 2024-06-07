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02:35, 7 июня 2024Мир

Макрон назвал место работы задержанного в России француза

Макрон: задержанный в России гражданин Франции работал на швейцарскую НПО

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Гражданин Франции, задержанный ранее в Москве, являлся сотрудником швейцарской неправительственной организации (НПО). Его место работы раскрыл французский лидер Эммануэль Макрон в интервью для France 2.

Как утверждает глава государства, мужчина не работал на Францию. «Но мы обеспечим ему всю необходимую консульскую защиту», — пообещал Макрон.

Француза задержали в четверг, 6 июня, в Москве. Его подозревают в сборе сведений в области военной деятельности России. Как утверждает следствие, мужчина неоднократно приезжал в Россию, в том числе в столицу, где проводил встречи с россиянами.

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      Марина Совина
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