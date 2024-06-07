Макрон назвал место работы задержанного в России француза

Макрон: задержанный в России гражданин Франции работал на швейцарскую НПО

Гражданин Франции, задержанный ранее в Москве, являлся сотрудником швейцарской неправительственной организации (НПО). Его место работы раскрыл французский лидер Эммануэль Макрон в интервью для France 2.

Как утверждает глава государства, мужчина не работал на Францию. «Но мы обеспечим ему всю необходимую консульскую защиту», — пообещал Макрон.

Француза задержали в четверг, 6 июня, в Москве. Его подозревают в сборе сведений в области военной деятельности России. Как утверждает следствие, мужчина неоднократно приезжал в Россию, в том числе в столицу, где проводил встречи с россиянами.