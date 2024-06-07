Мигрант хотел расправиться с двумя россиянами при помощи переделанного оружия

В Кемерово осудят таджика за покушение на убийство двух знакомых

В Кемеровской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении уроженца Таджикистана, который хотел расправиться с двумя знакомыми при помощи переделанного оружия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статьям 30, 105 и 222 УК РФ. Его дело с утвержденным обвинительным заключением скоро передадут в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в августе 2021 года в развлекательном центре Кемерова обвиняемый поссорился с двумя 34-летними знакомыми. Во время конфликта он дважды выстрелил из имеющегося при себе переделанного в огнестрельное оружие сигнального пистолета в одного из мужчин и произвел один выстрел в другого. Стрелка смогли остановить очевидцы. Пострадавшим вовремя оказали медицинскую помощь.

Фигурант с места происшествия скрылся, поэтому был объявлен в международный розыск. Его задержали в ноябре 2023 года в одном из аэропортов Москвы при попытке въехать в Россию с использованием новых анкетных данных.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала 33-летнего уроженца Узбекистана по подозрению в изнасиловании 78-летней пенсионерки.