Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:01, 7 июня 2024Силовые структуры

Мигрант хотел расправиться с двумя россиянами при помощи переделанного оружия

В Кемерово осудят таджика за покушение на убийство двух знакомых

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Кемеровской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении уроженца Таджикистана, который хотел расправиться с двумя знакомыми при помощи переделанного оружия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статьям 30, 105 и 222 УК РФ. Его дело с утвержденным обвинительным заключением скоро передадут в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в августе 2021 года в развлекательном центре Кемерова обвиняемый поссорился с двумя 34-летними знакомыми. Во время конфликта он дважды выстрелил из имеющегося при себе переделанного в огнестрельное оружие сигнального пистолета в одного из мужчин и произвел один выстрел в другого. Стрелка смогли остановить очевидцы. Пострадавшим вовремя оказали медицинскую помощь.

Фигурант с места происшествия скрылся, поэтому был объявлен в международный розыск. Его задержали в ноябре 2023 года в одном из аэропортов Москвы при попытке въехать в Россию с использованием новых анкетных данных.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала 33-летнего уроженца Узбекистана по подозрению в изнасиловании 78-летней пенсионерки.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Захарова рассказала о действиях ВСУ после разрешения на удары по России

      Зампред движения «Зов народа» перед расправой трижды пожаловался на сталкера

      Лавров заявил о новой категории стран-участников БРИКС

      В Кремле усомнились в сорокалетнем знакомстве Байдена с Путиным

      Трамп высказался о Хабибе Нурмагомедове

      Одного из богатейших людей Польши нашли мертвым

      Россиянин при помощи обреза расправился с двумя людьми и украл их телевизор

      Министр энергетики Украины сообщил главе МАГАТЭ о ситуации в энергетике страны

      Украинский энергохолдинг потерял почти 90 процентов генерации

      45-летняя Николь Шерзингер поделилась видео в купальнике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше