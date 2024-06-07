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19:31, 7 июня 2024Силовые структуры

Мигранта отправили в СИЗО по делу об изнасиловании 18-летней россиянки

В Пензенской области мигранта арестовали после изнасилования 18-летней россиянки

Кадр: Следственное управление СК РФ по Пензенской области

В Пензенской области 31-летнего мигранта отправили в СИЗО по делу об изнасиловании. Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, ночью злоумышленник напал на 18-летнюю девушку на одной из улиц города Пензы, где совершил в отношении нее преступление насильственного характера. После задержания следователь обратился с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, которое суд удовлетворил, арестовав гражданина Таджикистана на время расследования уголовного дела.

В Забайкальском крае задержали двух мигрантов, изнасиловавших 15-летнюю девушку.

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      Владимир Седов
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