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17:44, 7 июня 2024Ценности

Мошенницу Анну Делви заметили у суда в эксклюзивном наряде

Мошенницу Анну Делви заметили у иммиграционного суда в эксклюзивном платье

Кадр: Page Six

Мошенница Анна Сорокина (более известная как Анна Делви), которая родилась в семье русского дальнобойщика, появилась в эксклюзивном наряде на суде по иммиграционному делу. Снимки публикует Page Six.

Папарацци заметили 33-летнюю знаменитость в Нью-Йорке. Аферистку запечатлели в платье с золотыми пуговицами, которое для нее создали модельеры бренда Shao New York. На размещенных кадрах видно, что в качестве обуви Делви предпочла бежевые туфли на каблуках, а на ее ноге находился отслеживающий перемещения электронный браслет с буквой «A» из страз.

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В мае 2019 года, после ареста в 2017-м, американский суд приговорил Анну Сорокину к плавающему сроку, а именно — 4-12 годам тюрьмы, за хищение более 200 тысяч долларов посредством финансовых махинаций. Она получила условно-досрочное освобождение по программе Merit Time менее чем через четыре года заключения.

Гражданка Германии переехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Она называла себя наследницей богатой семьи и тесно общалась с представителями высшего общества. Аферистка подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и скупать одежду люксовых брендов.

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      Карина Черных
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