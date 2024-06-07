Москвичам разрешили купаться в водоемах

Синоптик Вильфанд: водоемы Москвы прогрелись и стали комфортными для купания

Водоемы Москвы прогрелись и стали комфортными для купания. Проводить отдых на реках и озерах разрешил жителям столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН.

Синоптик отметил, что погода в выходные, 8 и 9 июня, будет теплой и летней, с минимальным количеством осадков. «Температура воды в водоемах московского региона останется достаточно высокой и составит в выходные плюс 21 градус Цельсия в Москве-реке. В озерах тоже будет плюс 21-22 градуса, очень хорошая погода для отдыха в эти выходные», — рассказал Вильфанд.

Метеоролог уточнил, что в эти дни могут пройти небольшие дожди, но они будут незаметными. Температура воздуха ночью достигнет 10-15 градусов тепла, а днем — 21-26 градусов. «После нескучной рабочей недели в Москве наступит благодатное июньское лето», — заключил специалист.

Ранее Вильфанд предположил, что купальный сезон в Москве начнется раньше, чем в городах на Черноморском побережье.