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15:01, 7 июня 2024Россия

Началось пленарное заседание ПМЭФ с Путиным

Началось пленарное заседание ПМЭФ с президентом России Владимиром Путиным

Фото: Владимир Смирнов / POOL / ТАСС

Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляция мероприятия доступна на сайте ПМЭФ.

Глава государства ежегодно принимает участие в пленарном заседании форума, выступая с речью перед его гостями, а также отвечая на их вопросы.

ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Главная тема форума в этом году — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Запланировано более 150 тематических сессий, участие в которых примет свыше тысячи модераторов и спикеров.

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      Игорь Дмитров
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