Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:33, 7 июня 2024Силовые структуры

Названы возможные мотивы расправы над зампредом движения «Зов народа»

Shot: зампреда движения «Зов народа» убили из-за неразделенной любви к его жене

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

С заместителем председателя движения «Зов народа» Антоном Еговцевым могли расправиться из-за его жены или профессиональной деятельности. Возможные мотивы преступника называет Telegram-канал Shot.

По данным источника, правоохранители рассматривают две версии. Согласно первой, напавший — бывший поклонник супруги Еговцева — испытывал к ней неразделенную любовь. Мужчина появился в жизни пары два месяца назад, преследовал их и говорил о любви к женщине. Также он угрожал и самому Еговцеву, между мужчинами уже был конфликт, переросший в драку.

По второй версии, причиной расправы стала работа общественника. Члены движения «Зов народа» писали обращения в правоохранительные органы о проверке известных людей на предмет соблюдения теми закона и основ морали, всего было отправлено несколько десятков писем. Последние из них касались исполнителей Элджея, Лолиты и Аллы Пугачевой, а также блогера Анастасии Ивлеевой.

Также Еговцев регулярно посещал Донбасс с гуманитарными миссиями.

7 июня зампреда нашли без признаков жизни со множественными ранениями. Источник в правоохранительных органах рассказал «Ленте.ру», что преступник выключил автоматику на щитке квартиры Еговцева, а когда тот вышел в подъезд проверить, что произошло, напал на него с ножом. Незадолго до этого Еговцев обращался в полицию с жалобами на сталкера, который дежурил около их дома.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Убит зампред движения «Зов народа», которое жаловалось на «голую вечеринку» и российских артистов. Что об этом известно?

      ФСБ задержала готовившего теракт на железной дороге в Тюмени

      Оценена возможность возобновления работы карт «Мир» в двух странах

      «АвтоВАЗ» допустил появление электрических Lada

      В Киеве ухудшилась ситуация с электричеством

      В Луганске при обстреле ВСУ пострадали 22 человека

      Орбан призвал «не дергать русских за усы»

      Женщина списала симптомы неизлечимого рака на боли в спине из-за плохой осанки

      Почти все российские школьники оказались неспособны нормально объясняться

      Прокуратура вернула в собственность России 100 предприятий на триллион рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше