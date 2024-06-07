Названы возможные мотивы расправы над зампредом движения «Зов народа»

Shot: зампреда движения «Зов народа» убили из-за неразделенной любви к его жене

С заместителем председателя движения «Зов народа» Антоном Еговцевым могли расправиться из-за его жены или профессиональной деятельности. Возможные мотивы преступника называет Telegram-канал Shot.

По данным источника, правоохранители рассматривают две версии. Согласно первой, напавший — бывший поклонник супруги Еговцева — испытывал к ней неразделенную любовь. Мужчина появился в жизни пары два месяца назад, преследовал их и говорил о любви к женщине. Также он угрожал и самому Еговцеву, между мужчинами уже был конфликт, переросший в драку.

По второй версии, причиной расправы стала работа общественника. Члены движения «Зов народа» писали обращения в правоохранительные органы о проверке известных людей на предмет соблюдения теми закона и основ морали, всего было отправлено несколько десятков писем. Последние из них касались исполнителей Элджея, Лолиты и Аллы Пугачевой, а также блогера Анастасии Ивлеевой.

Также Еговцев регулярно посещал Донбасс с гуманитарными миссиями.

7 июня зампреда нашли без признаков жизни со множественными ранениями. Источник в правоохранительных органах рассказал «Ленте.ру», что преступник выключил автоматику на щитке квартиры Еговцева, а когда тот вышел в подъезд проверить, что произошло, напал на него с ножом. Незадолго до этого Еговцев обращался в полицию с жалобами на сталкера, который дежурил около их дома.