Нидерланды и Дания инвестируют средства в строительство танков для Украины

Нидерланды вместе с Данией внесут более 400 млн евро в фонд помощи Украине

Нидерланды совместно с Данией инвестируют 400 миллионов евро в шведский фонд по производству танков CV90 для Украины. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, ее слова передает Dutch News.

«Нидерланды и Дания в совокупности вложат 400 миллионов евро в шведский фонд для производства в общей сложности 230 единиц бронетанковой техники для Украины. Большая часть из них будет построена важной и признанной голландской компанией», — заявила глава оборонного ведомства.

Помимо этого, министерство обороны Нидерландов инвестирует 54 миллиона евро в разработку беспилотников для собственного арсенала. По мнению Оллонгрен, они являются «важным и эффективным инструментом боевых действий».

5 июня Великобритания и Латвия запустили конкурс по поставке FPV-дронов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках коалиции по поставке данного типа вооружений.