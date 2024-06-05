Великобритания и Латвия запустили конкурс по поставке дронов для ВСУ

Великобритания и Латвия запустили конкурс по поставке FPV-дронов для ВСУ

Великобритания и Латвия запустили конкурс по поставке FPV-дронов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках коалиции по поставке данного типа вооружений. Об этом сообщается на сайте британского оборонного ведомства.

«Компании должны до 28 июня 2024 года представить свои предложения, которые затем будут рассмотрены и оценены членами "Коалиции возможностей дронов". Успешные компании получат заказы на поставку дронов в Украину, а после получения положительных отзывов от эксплуатации они намерены разместить более крупные последующие заказы на FPV-дроны», — отмечается в заявлении.

В Минобороны Британии также подчеркнули, что в конкурсе могут участвовать «представители промышленности любой страны, входящей в Контактную группу по обороне Украины».

Ранее глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что коалиция по поставке дронов Украине собрала 500 миллионов евро. Из них 400 миллионов евро объявили Дания и Нидерланды, 70 миллионов евро инвестируют Канада, три миллиона — Литва и не менее десяти миллионов — Латвия.