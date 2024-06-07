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14:16, 7 июня 2024Россия

Одна ошибка сделала рабочего российского завода миллионером

В Железногорске работнику по ошибке начислили зарплату в размере 1,7 млн рублей
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Рабочему компании «Аэростар МСК» в Железногорске Курской области по ошибке начислили зарплату за месяц в размере 1,7 миллиона рублей. Предприятию не удалось вернуть деньги через суд, пишет Telegram-канал Mash.

Занимая рядовую должность на заводе (мужчина устроился заготовщиком на прокатном станке), в первый месяц работы он получил зарплату 17 тысяч рублей. Однако уже через месяц его доходы выросли в 100 раз, что сделало его миллионером — на карту с пометкой «Зарплата за декабрь» ему зачислили 1,7 миллиона рублей.

Сначала руководство заявило, что деньги нужно вернуть, и потребовало от сотрудника подписать документы, чтобы оспорить перевод в суде. По данным издания, ему даже угрожали. Затем дело дошло до суда. И первый суд, и все последующие компания проиграла. Деньги было решено оставить сотруднику, так как удалось доказать, что ошибка с переводом была технической, а не арифметической, поскольку сотрудники бухгалтерии не убрали лишние цифры в программе.

Деньги мужчина потратил на покупку двух машин — Chevrolet Cruze и Chevrolet Aveo, золотых украшений жене, а часть — пожертвовал на СВО.

Осенью 2023 года Верховный суд России вступился за жительницу Казани, которая ошибочно перевела один миллион рублей постороннему человеку. Она взяла кредит на ремонт квартиры и через банкомат переводила деньги рабочему на покупку стройматериалов, но допустила ошибку в номере телефона и деньги оказались на счету другого человека, который отказался их возвращать.

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      Елена Торубарова
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