Пушилин заявил о потере украинскими олигархами влияния на собственность в ДНР

Пушилин: украинские олигархи потеряли влияние на собственность в ДНР

Украинские олигархи потеряли влияние на свою собственность на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом на Петербургском международном экономическом форуме рассказал РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что украинские олигархи «сами от этого отказались» в 2014 году, выбрав отдельный от Донбасса путь. В связи с этим Пушилин подчеркнул, что пути Донбасса и олигархата разошлись.

В 2022 году в ДНР конфисковали находящуюся на ее территории недвижимость украинских олигархов Рината Ахметова и Сергея Курченко, а также 140 других граждан страны и двух компаний. Сообщалось, что собственникам не будет выплачена компенсация за имущество, которого они лишились.