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В ДНР конфисковали недвижимость двух украинских олигархов

В ДНР конфисковали недвижимость украинских олигархов Ахметова и Курченко
СюжетРеферендум в Херсонской области:
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Донецкой народной республике (ДНР) конфисковали находящуюся на ее территории недвижимость украинских олигархов Рината Ахметова и Сергея Курченко, а также 140 других граждан страны и двух компаний. Соответствующее постановление Государственного комитета обороны республики подписал глава ДНР Денис Пушилин, сообщает ТАСС.

Согласно тексту документа, находящаяся на территории республики недвижимость обозначенных лиц и компаний переходит в государственную собственность. Уточняется, что собственникам не будет выплачена компенсация за имущество, которого они лишились.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон отказываются признавать референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По его словам, американцы будут продолжать всеми возможными способами помогать Киеву.

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Марина Совина
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