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20:09, 7 июня 2024Путешествия

Пассажирка самолета тайком покурила в туалете и сорвала вылет рейса

Пассажирка El Al тайком покурила в туалете самолета и сорвала вылет рейса

Фото: WAM / Reuters

Пассажирка израильской авиакомпании El Al тайком покурила в туалете самолета и сорвала вылет рейса. Об этом сообщает Ynet.

По данным издания, инцидент произошел на борту лайнера, следовавшего из Тель-Авива в Париж, в четверг, 6 июня. Пассажирка направилась в туалет во время взлета, а когда бортпроводники попытались ее остановить, она отказалась их слушать. Девушка закрылась внутри и стала курить сигарету.

Когда сигаретный дым распространился по салону, экипаж воспользовался огнетушителем. Виновницу сняли с рейса, а вылет самолета задержали.

Ранее пьяный пассажир авиакомпании Delta напал на стюардессу из-за отказа в дополнительной выпивке и сигаретах и пошел под суд. Уточняется, что 44-летний Шашар Бивас из Лонг-Айленда приговорен к шести месяцам тюремного заключения и должен явиться в суд до 2 августа.

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