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05:45, 7 июня 2024Бывший СССР

Переживший четыре попадания украинских дронов танк уничтожил группу ВСУ

Переживший четыре попадания FPV-дронов танк поразил группу ВСУ под Харьковом

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress

Российский танк, переживший четыре попадания украинских дронов, уничтожил группу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сначала накрыли артиллерией, а потом начали прилетать "птички", FPV-дроны», — раскрыл детали нападения ВСУ танкист российской группировки войск «Север».

Он заявил, что после загрузки снарядов танк отправился на боевую позицию и выстрелил по дому, в котором находилась группа украинских военных. Отмечается, что средствами объективного контроля было зафиксировано прямое попадание.

Ранее военный эксперт, политолог Алексей Живов рассказал, что в зависимости от задания иностранных наемников, которые сражаются на стороне ВСУ, перебрасывают вдоль всей линии фронта

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      Маргарита Пименова
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