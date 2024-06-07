Переживший четыре попадания украинских дронов танк уничтожил группу ВСУ

Переживший четыре попадания FPV-дронов танк поразил группу ВСУ под Харьковом

Российский танк, переживший четыре попадания украинских дронов, уничтожил группу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сначала накрыли артиллерией, а потом начали прилетать "птички", FPV-дроны», — раскрыл детали нападения ВСУ танкист российской группировки войск «Север».

Он заявил, что после загрузки снарядов танк отправился на боевую позицию и выстрелил по дому, в котором находилась группа украинских военных. Отмечается, что средствами объективного контроля было зафиксировано прямое попадание.

Ранее военный эксперт, политолог Алексей Живов рассказал, что в зависимости от задания иностранных наемников, которые сражаются на стороне ВСУ, перебрасывают вдоль всей линии фронта