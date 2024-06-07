В России ответили на планы США принять агрессивную стратегию по ядерному оружию

Любая попытка США использовать против нас ядерное оружие закончится плачевно для всего мира, напомнил об опасности первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в разговоре с «Лентой.ру» он ответил на сообщение о планах Вашингтона принять более агрессивную стратегию по ядерному оружию.
«Честно говоря, чем больше они нам угрожают, тем становится менее страшно. Потому что, когда политики прибегают к подобным методам шантажа, становится не очень опасно. Потому что понятно, что сильной стороне не надо показывать свою силу», — высказался Джабаров.
Мы знаем, что у нас есть преимущество в ядерном вооружении, в средствах доставки. Мы об этом стараемся не говорить, но при случае иногда показываем наши возможности. Американцы пока только говорят
По мнению сенатора, Вашингтон переоценивает свои силы и свое влияние в вопросе ядерного оружия.
«Если они рассчитывают, что мы испугаемся, то они заблуждаются. Потому что любая их попытка использовать против нас ядерное оружие закончится для Америки плачевно, как и для всего мира, и для нас тоже. Понятно, что победителей не будет», — добавил он.
Ранее издание Semafor со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США сообщило, что Вашингтон планирует принять «более агрессивную стратегию» в сфере ядерного оружия. Власти страны хотят высказаться в пользу «более конкурентного подхода» к нераспространению ЯО и контролю над ним, а также внести корректировки в вопросах позиционирования и численности данного типа вооружений.
По словам собеседника издания, Вашингтон хочет убедить своих противников сесть за стол переговоров и обсудить вопросы нераспространения ЯО, но в то же время планирует показать, что «отказ от диалога имеет последствия».