Президент Польши отказался принимать отставку генпрокурора по просьбе премьера

Президент Польши не принял отставку генпрокурора из-за скандала с мигрантами

Президент Польши отказался принимать инициированную премьер-министром Дональдом Туском отставку генпрокурора Томаша Янечка из-за скандала с задержкой военных, открывших стрельбу, чтобы отпугнуть мигрантов. Соответствующее заявление транслировала канцелярия главы государства на своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«На сегодняшний день нет повода для увольнения господина прокурора [Томаша] Янечка. Прошу не перекладывать ответственность. Ответственность несут господин премьер и его сотрудники», — рассказал политик.

Дуда подчеркнул, что считает решение политически мотивированным. В частности, он обвинил Туска в желании снять ответственность с нынешнего правительства, выставив виноватой судебную власть.

5 июня полиция задержала трех военных, которые на границе с Белоруссией сделали 43 предупредительных выстрела в отношении группы из 50 мигрантов. Несмотря на то, что никто не пострадал и польское законодательство допускает подобную практику, военные были задержаны при помощи наручников. Данный факт вызвал скандал за подобное отношение к военным.