Пушилин высказался о конференции по Украине в Швейцарии

Пушилин: конференция по Украине является симулякром из-за неучастия России

Швейцарский саммит по Украине является «симулякром» мирной конференции, считает глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. На эту тему он высказался в разговоре с РИА Новости.

По его словам, предметный диалог невозможен, если в переговорах участвует лишь одна сторона конфликта.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предстоящую конференцию, на которой будет обсуждаться «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского, пустым времяпрепровождением.

На мероприятие были приглашены делегации более 160 стран, однако Россия приглашения не получила.