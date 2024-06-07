Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:58, 7 июня 2024Россия

Путин пошутил про клюнувшего правительство петуха

Президент Путин и модератор сессии ПМЭФ Караганов обсудили петуха и курочек

Фото: Сергей Бобылёв / РИА Новости / kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и модератор пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсудили петуха и курочек. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания форума.

Караганов порассуждал о деятельности кабмина, отметив, что правительство начало что-то делать тогда, «когда петух клюнул». По его словам, «пока петух не клюнул», ничего не происходило.

«Петуха отправим в суп, не переживайте. Потому что он курочек не топчет. Зачем он нужен?» — пошутил в ответ глава государства.

В своем выступлении на ПМЭФ Путин затронул множество аспектов политики, экономики, а также порассуждал о социальной сфере. В частности, президент предложил расширить программу ипотеки для семей с детьми по ставке шесть процентов. Действие программы глава государства предложил распространить на семьи, которые хотят купить жилье в малых городах.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин решил вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Такого не было с 2016 года

      Российская стюардесса сделала фото в униформе и взбудоражила иностранцев

      Назван способ подавления дронов США над Черным морем

      Верховный суд признал экстремистским «Антироссийское сепаратистское движение»

      Влияние дела об алиментах Сафонова на трансфер в ПСЖ оценили

      В ЛНР сообщили о росте числа пострадавших при обстреле Луганска

      Онколог высказался о перспективах вакцин от рака

      Путин пошутил про клюнувшего правительство петуха

      Месси назвал лучшую команду мира

      Бывшего заместителя российского губернатора арестовали за взятку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше