Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:36, 7 июня 2024Экономика

Путин назвал десять структурных изменений в экономике России

Президент Путин назвал десять структурных изменений в экономике России

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин рассказал о десяти структурных изменениях в российской экономике, к которым сейчас стремятся власти. Об этом он заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания.

Первое — изменение структуры экспорта и импорта России. По словам президента, доля импорта в экономике России должна снизиться до 17 процентов ВВП. А объем несырьевого, неэнергетического экспорта из России должен вырасти не менее чем на две трети.

Второе изменение — достижение нового качества и содержания экономического роста в России, третье — новое качество рынка труда. Четвертое изменение связано с повышением эффективности экономики и повышением производительности труда в условиях дефицита кадров. Пятое — «цифровая платформенная революция» — означает, что к 2030 году не менее 80 процентов российских организаций ключевых отраслей экономики должны перейти на отечественное программное обеспечение.

Шестое структурное изменение заключается в том, чтобы насытить экономику современными технологиями. Седьмое подразумевает усиление роли малого и среднего бизнеса. Восьмое — развитие потенциала регионов страны. Девятый сдвиг предполагает снижение бедности и сокращение неравенства. А десятый — повышение качества жизни семей и поддержка рождаемости.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал два условия переговоров о мире с Украиной

      В США заявили о подрыве мирового господства из-за собственных ошибок

      Российская блогерша показала страшные последствия удаления филлера из губ

      Путин порассуждал о «неквасном» патриотизме

      Известного телеведущего отстранили от работы за неподобающее поведение

      Байден заявил о поддержке солдатами Второй мировой политики США против России

      Путин заявил об отсутствии в России осмысленной миграционной политики

      В ООН назвали украинский план урегулирования конфликта «формулой войны»

      Путин назвал десять структурных изменений в экономике России

      Путин высказался о западных партнерах словами Сталина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше