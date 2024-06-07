Президент Путин назвал десять структурных изменений в экономике России

Президент России Владимир Путин рассказал о десяти структурных изменениях в российской экономике, к которым сейчас стремятся власти. Об этом он заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания.

Первое — изменение структуры экспорта и импорта России. По словам президента, доля импорта в экономике России должна снизиться до 17 процентов ВВП. А объем несырьевого, неэнергетического экспорта из России должен вырасти не менее чем на две трети.

Второе изменение — достижение нового качества и содержания экономического роста в России, третье — новое качество рынка труда. Четвертое изменение связано с повышением эффективности экономики и повышением производительности труда в условиях дефицита кадров. Пятое — «цифровая платформенная революция» — означает, что к 2030 году не менее 80 процентов российских организаций ключевых отраслей экономики должны перейти на отечественное программное обеспечение.

Шестое структурное изменение заключается в том, чтобы насытить экономику современными технологиями. Седьмое подразумевает усиление роли малого и среднего бизнеса. Восьмое — развитие потенциала регионов страны. Девятый сдвиг предполагает снижение бедности и сокращение неравенства. А десятый — повышение качества жизни семей и поддержка рождаемости.