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15:28, 7 июня 2024Экономика

Путин поставил цель по снижению доли импорта в экономике России

Путин: доля импорта в экономике России должна снизиться до 17 % ВВП

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Доля импорта в экономике России должна снизиться до 17 процентов ВВП. Такую цель в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поставил президент страны Владимир Путин, передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания.

По словам главы государства, сокращение доли импорта должно достигаться не за счет торговых барьеров — добиться этого необходимо благодаря развитию собственных отраслей.

«Динамика в принципе у нас хорошая. Вот смотрите: в 2019 году доля импорта России достигала 26 процента ВВП. А 2023 году она составила 19 процента ВВП или 32 триллиона рублей», — заявил он.

В качестве примера Путин привел обеспечение внутреннего рынка — в последнее время страна удовлетворяет 100 процентов потребности в мясе. Как сообщалось ранее, по итогам 2023 года суммарные объема вывоза мяса и мясопродуктов из России выросли на 109 тысяч тонн и достигли отметки в 800 тысяч тонн.

Одним из важных рынков сбыта куриного мяса для российских экспортеров в 2023 году стал Китай. Увеличение поставок этой продукции в азиатскую страну ранее отмечал бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов.

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      Вячеслав Агапов
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