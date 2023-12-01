В России рассказали о замещении «ножек Буша» на рынке Китая

Бизнес-омбудсмен Титов рассказал об увеличении поставок в Китай мяса птицы

Россия активно наращивает поставки в Китай мяса птицы, рассказал председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы сегодня активно "ножки Буша" замещаем в Китае», — цитирует Титова агентство. По его словам, за последнее время Россия заметно увеличила поставки в Китай сельскохозяйственной продукции, включая в том числе и зерно. При этом ее основным экспортером в страну пока еще остаются США.

Титов посещает Пекин с деловым визитом в составе делегации РФ. Накануне он принял участие в заседании Российско-Китайского комитета.

Ранее российский бизнес-омбудсмен призвал производить в стране китайские автомобили. Такой подход, по его словам, куда более выгоден, чем поставки из-за рубежа.

Компаниям из КНР Титов предложил активнее вкладываться в российскую промышленность, а также соблюдать принцип прозрачности и открытости при работе на местном рынке. И в России, и в Китае действует льготная налоговая система, а власти выражают интерес к развитию бизнеса, заключил он.