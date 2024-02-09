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15:46, 9 февраля 2024Экономика

Россия резко нарастила вывоз мяса

Глава «Мираторга» Линник: вывоз мясной продукции из РФ вырос на 109 тысяч тонн

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По итогам 2023 года суммарные объема вывоза мяса и мясопродуктов из России выросли на 109 тысяч тонн и достигли отметки в 800 тысяч тонн. О резком наращивании объемов экспорта этих видов продукции сообщает ТАСС со ссылкой на материалы презентации президента агропромышленного холдинга (АПХ) «Мираторг» Виктора Линника.

В 2022 году объемы вывоза мяса и мясопродуктов из России оценивались в 691 тысячу тонн. В денежном выражении суммарные доходы от экспорта этих видов продукции могут вырасти на 17,5 процента и достичь отметки в 2 миллиарда долларов, следует из презентации Линника.

За 2023 год увеличились и объемы импорта. За 12 месяцев объемы ввоза мяса и мясопродуктов в Россию выросли до 640 тысяч тонн, хотя по итогам 2022-го находились на уровне 578 тысяч. Таким образом, прирост в годовом выражении составил 62 тысячи тонн.

Одним из важных рынков сбыта куриного мяса для российских экспортеров в 2023 году стал Китай. О наращивании поставок этой продукции в азиатскую страну ранее сообщал бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов. В этом сегменте отечественные экспортеры стали оказывать серьезную конкуренцию поставщикам из США.

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      Анатолий Акулов
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