Путин порассуждал о «неквасном» патриотизме

Путин на ПМЭФ назвал патриотизм объединительной идеей для России

Патриотизм в хорошем, а не «квасном» смысле может стать объединительной идеей для России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания.

«Нужны объединительные идеи. И, конечно, такой объединительной идеей, и сегодняшние события показывают это, может быть в самом хорошем, прямом, а не "квасном", смысле этого слова патриотизм», — порассуждал Путин.

С таким заявлением Путин выступил, рассуждая на тему необходимости введения единой обязательной идеологии для России. Президент отметил, что Конституция не позволяет иметь в стране господствующую идеологию. Она была в Советском Союзе, но ее наличие не уберегло страну от развала, заметил Путин.