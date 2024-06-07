Путин предсказал будущее России в многополярном гармоничном мире

Путин заявил, что Россия будет частью гармоничного многополярного мира

Россия будет частью гармоничного многополярного мира. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания.

Говоря о достопримечательностях Петербурга, президент отметил, что они основаны на важнейшем принципе — гармонии. «Мы свою политику будем строить именно на этих основаниях — гармонично. И Россия безусловно будет частью этого многополярного гармоничного мира», — сказал президент.

Ранее российский лидер рассказал, что в мире наметилась настоящая гонка стран за укрепление своего суверенитета. По словам Путина, она развивается на трех уровнях: государственном, ценностно-культурном и экономическом. Президент пояснил, что государства, которые ранее были мировыми лидерами, сейчас пытаются «правдами и неправдами сохранить свою ускользающую роль гегемонии».