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15:14, 7 июня 2024Мир

Путин высказался о гонке за укрепление суверенитета в мире

Глава РФ Путин: между странами началась гонка за укрепление суверенитета

Фото: Anton Vaganov / Reuters

В мире наметилась настоящая гонка за укрепление суверенитета. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания.

«Мы видим, как между странами наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета», — отметил президент.

По словам Путина, эта гонка развивается на трех уровнях: государственном, ценностно-культурном и экономическом. Государства, которые ранее были мировыми лидерами, сейчас пытаются «правдами и неправдами сохранить свою ускользающую роль гегемонии», заключил он.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо ранее признал, что европейские лидеры утратили суверенитет и действуют против интересов собственных стран.

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      Лина Пивоварова
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