Путин высказался о западных партнерах словами Сталина

Путин, говоря о западных партнерах, привел цитату: «Других писателей у меня нет»

Президент России Владимир Путин высказался о западных партнерах и привел цитату Иосифа Сталина «других писателей у меня нет». Об этом он заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания.

Глава государства вспомнил слова Сталина о Союзе писателей, когда Лаврентий)Берия пришел «на них настучать в очередной раз».

«Ну вот такие партнеры, что же теперь сделать? Со всеми воевать, что ли? Но надо добиваться, конечно, таких договоренностей и таких условий, которые бы соответствовали нашим интересам и были бы максимально надежны», — отметил российский лидер.

Ранее российский президент заявил, что возможные поставки российского оружия противникам Запада будут не завтра, так как они связаны с рядом обстоятельств, которые нельзя не учитывать.