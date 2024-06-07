США потребляют на триллион долларов в год больше, чем производят, заявил на Петербургском международном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания.
Экономика
Путин заявил о дефиците торгового баланса США
Путин: США потребляют на триллион долларов в год больше, чем производят
США потребляют на триллион долларов в год больше, чем производят, заявил на Петербургском международном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания.