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18:45, 7 июня 2024Экономика

Путин заявил о дефиците торгового баланса США

Путин: США потребляют на триллион долларов в год больше, чем производят

Фото: Gary Cameron / Reuters

США потребляют на триллион долларов в год больше, чем производят, заявил на Петербургском международном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания.

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