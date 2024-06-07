Путин заявил о росте объемов торговли с Республикой Сербской

Путин: товарооборот между Россией и Республикой Сербской показывает рост

Товарооборот между Россией и Республикой Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) показывает рост. Об этом в ходе встречи с лидером республики Милорадом Додиком заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Глава государства рассказал, что на данный момент общие объемы торгово-экономической деятельности между двумя странами остаются «скромными». При этом, отметил Путин, по сравнению с прошлым годом наблюдается заметный восстановительный рост торговли, «это уже хорошо».

По данным Евростата, за последние десять лет товарооборот России с Евросоюзом (ЕС) упал вчетверо и по итогам первого квартала 2024 года сократился до 17,8 миллиарда евро. Для сравнения, в январе-марте 2014 года, до введения масштабных санкций, торговля России с европейскими странами оценивалась в 71,9 миллиарда евро. Лидерами среди стран ЕС по темпам снижения торговли с Россией за 10 лет стали Мальта (в 74 раза) и Люксембург (в 45 раз).