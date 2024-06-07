Путин заявил о вкладе частных инвесторов в российскую экономику

Путин заявил, что частные инвесторы активно вкладывают средства в экономику РФ

Частные инвесторы активно вкладывают средства в российскую экономику. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава государства сообщил, что власти готовы разделять риски с инвесторами. В частности, уже начал работу Фонд фондов перспективных промышленных и инфраструктурных проектов. «Частные инвесторы активно вкладывают средства в российскую экономику вместе с Российским фондом прямых инвестиций», — сказал Путин, отметив, что это еще одно из направлений работы.

Ранее стало известно, что участники ПМЭФ заключили соглашений на 1,228 триллиона рублей. В 2024 году форум посетили представители более чем 136 стран и регионов.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня.