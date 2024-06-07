Рианна появилась на улице в футболке с надписью «Я на пенсии»

36-летняя певица Рианна появилась на улице в футболке с надписью про пенсию

Барбадосская певица Рианна появилась на улице в Нью-Йорке в наряде с надписью про пенсию. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

36-летнюю исполнительницу запечатлели в темно-синей макси-юбке с оборкой, облегающей голубой футболке и очках с линзами в тон. Также знаменитость надела красно-белые кроссовки, заплела волосы в тонкие косы и взяла с собой зеленую сумку с короткими ручками.

На топе артистки была напечатана надпись разноцветными буквами «Я на пенсии. Одеваюсь как умею». Последний музыкальный альбом звезды Anti вышел в 2016 году.

В мае Рианна снялась в купальнике в рекламе собственного бренда косметики Fenty Beauty.