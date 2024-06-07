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11:15, 7 июня 2024Путешествия

Россиянин побывал в Таджикистане и рассказал об отношении местных к женщинам

Фото: Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Российский тревел-блогер и путешественник побывал в Таджикистане и рассказал об отношении местных мужчин к женщинам. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что правила и устои в этой среднеазиатской стране уже не настолько строгие, как это было в прошлом или как сейчас в отдельных арабских государствах с сильными традициями патриархата.

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«В городах и даже небольших поселках женщин никто уже не запирает дома, — добавил он. — Но в глухих кишлаках и горных районах все еще остаются сильно консервативные семьи, и там девушек все так же отдают замуж не за того, за кого хочет она, а за кого решил и договорился отец».

По словам блогера, живущие в таких селениях таджики не считаются с мнением женщин. «Кстати, нередки ситуации, когда девушка не принимает ухаживания парня, которому она нравится, и тот начинает добиваться своего с "черного хода", через отца», — пояснил россиянин.

Ранее другой тревел-блогер рассказал о традиции многоженства в Таджикистане. Он подчеркнул, что официально оно запрещено, однако в отдаленных горных селениях жизнь «течет по своим порядкам», потому что там она намного тяжелее, чем в городе.

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      Фариза Бацазова
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