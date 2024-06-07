Сбер предложил разработать программу устойчивого развития стран ШОС

В Сбере заявили о связи экономического и устойчивого развития в странах ШОС

Реализация стратегии устойчивого развития и ESG может стимулировать экономический рост для стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявила старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова на сессии «Перспективы развития делового сотрудничества в рамках ШОС в современных условиях» в ходе XXVII Петербургского международного экономического форума.

По ее словам, в настоящее время принципы устойчивого развития решают две задачи. Во-первых, они позволяют расти экономикам в быстроразвивающихся странах, в том числе странах-участницах ШОС. Во-вторых — являются ответом на новые вызовы, связанные с климатическими и экологическими проблемами.

Завьялова напомнила, что объем инвестиций в развитие зеленых технологий в мире по итогам 2023 года превысил 5,2 триллиона долларов. К 2030 году этот рынок может приблизиться к 10 триллионам долларов при ежегодном приросте в 30 процентов.

В рамках развития стратегий устойчивого развития стран ШОС старший вице-президент по ESG Сбербанка призвала в первую очередь привести стандарты отчетности к единой нормативной базе. Для стран, работающих вместе, фокусирующихся и усиливающих друг друга, важно гармонизировать и упростить работу по этим направлениям, добавила она.

Завьялова также указала на важность вовлечения в процесс развития зеленых технологий как бизнеса, так и государства и отметила необходимость доступности технологий устойчивого развития для представителей разных стран. Она уверена, что страны ШОС способны создать единую платформу для обмена лучшими практиками и технологиями в области устойчивого развития и ESG.