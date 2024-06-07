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18:01, 7 июня 2024Мир

Раскрыты планы НАТО по усилению ПВО

Reuters: НАТО поставит перед членами блока более жесткие задачи по усилению ПВО

Фото: Thomas Lohnes / Getty Images

Североатлантический альянс собирается поставить перед странами — членами блока более жесткие задачи по усилению их противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатический источник.

«Альянс НАТО, как ожидается, поставит перед своими членами более жесткие задачи по укреплению их противовоздушной обороны, ракет большой дальности и материально-технического потенциала», — рассказал изданию европейский дипломат на условиях анонимности.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на несколько источников сообщала, что НАТО обладает менее чем 5 процентами требуемых мощностей ПВО для защиты Восточной Европы.

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      Лина Пивоварова
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