Раскрыты планы НАТО по усилению ПВО

Reuters: НАТО поставит перед членами блока более жесткие задачи по усилению ПВО

Североатлантический альянс собирается поставить перед странами — членами блока более жесткие задачи по усилению их противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатический источник.

«Альянс НАТО, как ожидается, поставит перед своими членами более жесткие задачи по укреплению их противовоздушной обороны, ракет большой дальности и материально-технического потенциала», — рассказал изданию европейский дипломат на условиях анонимности.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на несколько источников сообщала, что НАТО обладает менее чем 5 процентами требуемых мощностей ПВО для защиты Восточной Европы.