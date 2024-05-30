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05:59, 30 мая 2024Мир

Стало известно о критической нехватке ПВО для защиты восточного фланга НАТО

FT: НАТО обладает лишь 5 % требуемых мощностей ПВО для защиты Восточной Европы

Фото: Hannes P Albert / dpa / Global Look Press

НАТО обладает менее чем 5 процентами от необходимых мощностей в сфере противовоздушной обороны (ПВО) для защиты стран Восточной и Центральной Европы в случае полномасштабного нападения. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на несколько источников.

«[ПВО] — одна из самых больших прорех, что у нас есть. Мы не можем отрицать это», — цитирует издание дипломата, который предпочел не называть имени.

Как заявил другой собеседник газеты, способность НАТО противостоять ракетным ударам и ударам с воздуха была «основной частью плана по защите Восточной Европы от вторжения». Сейчас у альянса этого нет, посетовал собеседник.

Ранее в МИД РФ заявили, что военный блок НАТО готовится к «потенциальному конфликту» с Россией. Так, признаком подготовки альянса к возможному противостоянию в ведомстве назвали учения Steadfast Defender, проходящие в том числе в Восточной Европе, в которых задействованы свыше 90 тысяч человек.

В марте итальянские СМИ написали, что НАТО нужно как минимум 300 тысяч солдат для защиты восточного фланга Европы, от Балтийского до Черного моря.

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      Марина Совина
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