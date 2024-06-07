В Германии рассмотрят отправку четвертой батареи ЗРК Patriot Украине

Bloomberg: Германия рассмотрит отправку четвертой батареи ЗРК Patriot Украине

Германия рассмотрит возможность отправки четвертой батареи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в качестве военной помощи Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Еще одна батарея Patriot может стать дополнением к трем другим, которые правительство канцлера Олафа Шольца уже пообещало Украине. Однако Германия еще не приняла окончательного решения по этому вопросу», — рассказал источник на правах анонимности.

Авторы материала отмечают, что Берлин активно прилагает усилия по объединению возможностей противовоздушной обороны среди союзников Украины, поскольку «динамика конфликта изменилась в пользу России».

3 июня премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что власти страны обсудят возможность поставки Украине зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Уточняется, что принимать решение о передаче ЗРК будет Высший совет национальной обороны. Премьер подчеркнул, что после консультации с экспертами члены совета примут лучшее решение.