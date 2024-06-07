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10:18, 7 июня 2024Силовые структуры

В Кемерово завели уже третье уголовное дело после столкновения двух трамваев

В Кемеровской области завели третье уголовное дело после столкновения трамваев

Фото: Максим Киселев / ТАСС

В Кемеровской области следователи завели третье уголовное дело после столкновения двух трамваев в Кемерово. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Дело возбудили по статье 293 УК РФ («Халатность»). Правоохранители устанавливают должностных лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.

По версии следствия, неустановленные пока должностные лица управления транспорта и связи администрации Кемерово своевременно не проконтролировали деятельность «Кемеровской электротранспортной компании» и других подведомственных организаций, в результате чего 6 июня в рейс вышел неисправный трамвай, который столкнулся со следовавшим в попутном направлении по аналогичному маршруту трамваем. В результате аварии пострадали водитель трамвая и более 140 пассажиров, один человек не выжил.

Сразу после аварии следователи завели дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

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