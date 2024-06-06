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07:37, 6 июня 2024Силовые структуры

Дело завели после столкновения двух трамваев в Кемерово

В Кемерово следователи завели уголовное дело после столкновения двух трамваев

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

В Кемеровской области следователи завели уголовное дело после столкновения двух трамваев в Кемерово. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело возбудили по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

Утром 6 июня на Логовом шоссе города Кемерово столкнулись два трамвая, в салоне которых были пассажиры. После случившегося в городе создали оперативный штаб. По последним данным, число пострадавших составило 67 человек.

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