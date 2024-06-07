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06:59, 7 июня 2024Бывший СССР

На промышленном объекте в Киевской области произошел пожар

На промышленном объекте в Киевской области после работы ПВО произошел пожар

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

В Киевской области возник пожар на одном из промышленных объектов после работы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил глава администрации региона Руслан Кравченко в Telegram.

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. «Ликвидация последствий пожара продолжается. Все оперативные службы работают», — заявил Кравченко. Он также добавил, что в регионе на протяжении четырех часов была объявлена воздушная тревога.

В ночь с 6 на 7 июня на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Утром 7 июня в Хмельницкой области Украины произошла серия взрывов. Подробностей произошедшего не приводится.

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      Марина Совина
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