На промышленном объекте в Киевской области произошел пожар

На промышленном объекте в Киевской области после работы ПВО произошел пожар

В Киевской области возник пожар на одном из промышленных объектов после работы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил глава администрации региона Руслан Кравченко в Telegram.

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. «Ликвидация последствий пожара продолжается. Все оперативные службы работают», — заявил Кравченко. Он также добавил, что в регионе на протяжении четырех часов была объявлена воздушная тревога.

В ночь с 6 на 7 июня на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Утром 7 июня в Хмельницкой области Украины произошла серия взрывов. Подробностей произошедшего не приводится.